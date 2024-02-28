В США смогли предотвратить шатдаун

Politico: Конгресс договорился избежать приостановки работы правительства США

Конгресс договорился избежать приостановки работы правительства США, пишет Politico со ссылкой на источники.

Ключевые члены Конгресса от Республиканской и Демократической партии смогли договориться о продлении работы ряда государственных структур до 8 марта, часть смогут получать финансирование до 22 марта.

Теперь обеим палатам предстоит провести ускоренное голосование, чтобы предотвратить остановку работы правительства. Ключевую роль в этом Politico отводит спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

Шатдаун мог наступить в США 2 марта. Конгресс не может принять бюджет на текущий финансовый год, который наступил еще в октябре прошлого года. Конгрессменам трижды приходилось принимать законопроекты о временном финансировании государственных учреждений и программ.

При этом президент Джо Байден 11 марта намерен внести проект бюджета на 2025 год.