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15:29, 4 марта 2024Культура

Критик назвал причины решения Пугачевой выпустить новый альбом

Критик Бабичев: Пугачева выпустила новый альбом ради заработка на платформах

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал причины, по которым эстрадная певица Алла Пугачева решила выпустить новый альбом. Своим мнением он поделился с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что исполнительница могла принять решение о релизе пластинки ради заработка путем размещения композиций на музыкальных платформах, а также напомнил, что артистка никогда не работала в эпоху стриминга.

«Других способов заработка у нее нет. Также выпуск песен на стримингах станет мерилом ее популярности. Так как количество официальных прослушиваний прямо влияет на чарты хит-парадов. На мой взгляд, это будет вызовом для самой Пугачевой, потому что она хочет увидеть, способна ли она на что-то до сих пор, осталась ли у нее аудитория», — подчеркнул собеседник издания.

Бабичев добавил, что недавно Пугачева анонсировала выход новых песен, предположив, что они будут представлены 15 апреля, в день ее 75-летия.

Ранее сообщалось, что Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S.», куда вошли аудиозаписи с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году. Кроме того, в сети появилась первая песня артистки за пять лет, которая вызвала бурную реакцию ее коллег по сцене и слушателей.

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      Анастасия Астахова
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