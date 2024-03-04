Украинская разведка пообещала 10 тысяч долларов за отравление главы Запорожья

«Известия»: ГУР Украины планировало отравить главу Запорожской области Балицкого

Главное управление разведки (ГУР) Украины намеревалось отравить главу Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщает издание «Известия».

Планы теракта раскрыл в своих признательных показаниях задержанный сотрудниками ФСБ диверсант Дилявер Куршутов. По его словам, террористы хотели подменить бутылки с питьевой водой, добавив туда боевое отравляющее вещество BZ (хиноклидил-циклопентил-фенилгликолят). В ходе обыска у задержанного были изъяты ампулы с метадоном.

За отравление Балицкого было обещано 10 тысяч долларов. Куршутов также планировал добавить яд в суп или сок российским военным. Он забрал из тайника на Красногорском кладбище Мелитополя ампулы с BZ и намеревался использовать его в столовой.

Куршутов был завербован сотрудниками ГУР Украины, которые присвоили ему псевдоним Вампир. Спецслужба подготовила схрон с химическим оружием и передала его координаты своему агенту. Также Куршутов планировал начинить взрывчаткой пауэрбанк и использовать его для теракта против российских военных. За это ему было обещано 2000 долларов.