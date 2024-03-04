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13:51, 4 марта 2024Силовые структуры

Украинский диверсант рассказал о планах отравить российских военных в столовой

Украинский диверсант хотел отравить российских военных в Запорожской области

Фото: Stringer / Reuters

Украинский диверсант Дилявер Куршутов дал ФСБ признательные показания и рассказал подробности подготовки теракта с использованием отравляющего вещества в Запорожской области. Об этом сообщают «Известия».

По словам задержанного, он собирался отравить российских военных в столовой. Диверсант забрал из тайника на Красногорском кладбище Мелитополя ампулы с аналогом токсичного химиката BZ и намеревался добавить его в суп или сок военным.

Куршутов был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые присвоили ему псевдоним Вампир. Спецслужба подготовила схрон с химическим оружием и передала его координаты своему агенту. Также Куршутов планировал начинить взрывчаткой пауэрбэнк и также использовать его для теракта против российских военных. Ему было обещано две тысячи долларов. По его словам, за жизнь главы Запорожской области Евгения Балицкого украинская разведка готова заплатить 10 тысяч долларов.

Также ФСБ задержала подельников Куршутова — Геннадия и Ольгу Капраловых. Все трое являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по статьям 355 УК РФ («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 УК РФ («Теракт»).

В 2022 году сообщалось, что Следственный комитет России займется расследованием отравления российских военных в Запорожской области. Были получены сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих ВС РФ, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества.

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      Любовь Ширижик
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