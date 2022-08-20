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СК расследует отравление российских военных в Запорожской области

Следственный комитет расследует отравление российских военных в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Следственный комитет России займется расследованием отравления российских военных в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале СК РФ.

«Следователи СК России зафиксируют... сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих ВС РФ, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи зафиксируют сведения об отравлении боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Помимо этого, будут расследованы обстоятельства покушения на жизнь мэра Мариуполя Константина Иващенко.

Ранее в субботу, 20 августа, Минобороны сообщило о массовом отравлении военных ВС РФ в Запорожской области. В организмах военнослужащих ВС РФ обнаружили отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В». Отмечается, что российская сторона готовит документы, подтверждающие химический терроризм.

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Марина Совина
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