Зампред Совбеза Медведев назвал Россию арктической страной

Россия является арктической страной. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Политик порассуждал об этом во время выступления на флагманском просветительском марафоне «Знания. Первые».

«Россия — огромная страна, о чем я здесь достаточно долго рассуждал, рассказывая о тех исторических вызовах, которые у нас были, тех стратегических границах, которыми мы располагаем. Мы арктическая страна», — сказал он.

Также Медведев напомнил, что в Арктике тают льды, что создает угрозу планетарного масштаба.

Ранее российский вирусолог Алексей Аграновский заявил, что формальная логика позволяет предположить, что во льдах Арктики и сибирской вечной мерзлоте могут храниться в замороженном состоянии опасные древние вирусы.