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12:53, 4 марта 2024Россия

Медведев заявил о необходимости исчезновения концепции «Украина — не Россия»

Медведев: концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда
СюжетНаселение России:

Фото: Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Концепция «Украина — не Россия», автором которой стал экс-президент бывшей советской республики Леонид Кучма, должна исчезнуть навсегда. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает в понедельник, 4 марта, РИА Новости.

«Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — сказал политик.

В подтверждение своих слов он указал, что именно так считает большинство населения России.

«Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину, ее население частью нашей общерусской цивилизации», — подчеркнул Медведев.

Также политик призвал подумать о будущих границах России. По его словам, важно осознать, где и как очерчены границы страны в наше время и какими они могут быть в будущем.

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      Игорь Дмитров
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