Медведев призвал подумать о будущих границах России

Медведев: важно осознать, какими могут быть границы России в будущем

Важно осознать, где и как очерчены границы России в наше время и какими они могут быть в будущем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Когда речь идет о нашей стране, о России, важно осознать, где и как ее границы очерчены в наше время, насколько они изменились за столетия и каковы они могут быть в будущем», — отметил он в ходе марафона «Знание. Первые» общества «Знание».

Политик при этом подчеркнул, что чужой земли России не надо, но свое она не отдаст.

Раннее Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией. Так он прокомментировал информацию о том, что высокопоставленные немецкие военные обсуждали возможность ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus, запущенными с истребителей Dassault Rafale.