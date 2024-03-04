Медведев призвал подумать о будущих границах России
Важно осознать, где и как очерчены границы России в наше время и какими они могут быть в будущем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
«Когда речь идет о нашей стране, о России, важно осознать, где и как ее границы очерчены в наше время, насколько они изменились за столетия и каковы они могут быть в будущем», — отметил он в ходе марафона «Знание. Первые» общества «Знание».
Политик при этом подчеркнул, что чужой земли России не надо, но свое она не отдаст.
Раннее Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией. Так он прокомментировал информацию о том, что высокопоставленные немецкие военные обсуждали возможность ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus, запущенными с истребителей Dassault Rafale.