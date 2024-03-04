На Украине количество министерств сократят на треть

Премьер Шмыгаль: количество министерств на Украине сократят на треть

На Украине количество министерств сократят на треть, правительство страны уже начало работать в этом направлении и сократило 20 тысяч вакансий. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

«Мы работаем над созданием Центра правительства. Министерства должны иметь небольшое количество высококвалифицированных специалистов, которые будут формировать государственную политику», — объяснил задумку Шмыгаль.

Он добавил, что Центр правительства будет оказывать ведомствам юридическую поддержку, «качественно и быстро готовить нужные министерствам документы».

Ранее Шмыгаль рассказал, что соглашения Украины по гарантиям безопасности с семью западными странами предусматривают передачу военной помощи на 18 миллиардов долларов. «Все эти соглашения — десятилетние, и больше», — заявил он.