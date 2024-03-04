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14:37, 4 марта 2024Бывший СССР

В Киеве заявили об ожидании от Запада военной помощи на 18 миллиардов долларов

Шмыгаль: Украина ожидает от Запада военной помощи на 18 миллиардов долларов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Соглашения Украины по гарантиям безопасности с семью западными странами предусматривают передачу военной помощи на 18 миллиардов долларов. Об ожидании Киевом помощи от Запада рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

«Соглашения, подписанные президентом Украины с семью странами — и эта работа продолжается, — уже предусматривают более 18 миллиардов долларов военной поддержки для нашей страны. Все эти соглашения — десятилетние, и больше», — заявил он.

В пятницу, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между странами. В его рамках Киев ожидает передачу двух миллиардов евро военной помощи от Амстердама в этом году и дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

Ранее голландский депутат и лидер партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ назвал заключенное соглашение с Украиной безответственным. По его словам, подписание подобного документа оказалось скандально и смехотворно.

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      Александр Курбатов
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