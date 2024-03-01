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19:54, 1 марта 2024Мир

Голландский депутат назвал смехотворным соглашение о безопасности с Украиной

Голландский депутат Бодэ: соглашение о безопасности с Украиной смехотворно

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Соглашение о безопасности, заключенное президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, абсолютно безответственно и смехотворно. С таким заявлением на своей странице в X выступил голландский депутат и лидер партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ.

«Сегодня Рютте заключил 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной. Скандально. Смехотворно. Совершенно безответственно», — написал парламентарий.

Ранее стало известно, что в рамках оборонного соглашения Нидерланды выделили Украине 150 миллионов евро. На эти средства за пределами Евросоюза будет закуплено 800 тысяч артиллерийских снарядов. До этого Амстердам уже обещал направить 100 миллионов евро на срочное приобретение снарядов для Украины в рамках этой инициативы.

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      Виктория Кондратьева
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