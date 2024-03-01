Нидерланды выделили дополнительные средства на срочную закупку снарядов Киеву

De Telegraaf: Нидерланды выделили дополнительные средства на снаряды для Киева

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выделил дополнительные средства на инициативу Чехии о срочной закупке снарядов для Украины за пределами Евросоюза (ЕС). Об этом сообщило издание De Telegraaf.

Дополнительная сумма, выделенная Нидерландами, составляет 150 миллионов евро. На эти средства за пределами ЕС будет закуплено 800 тысяч артиллерийских снарядов. До этого Нидерланды уже обещали направить 100 миллионов евро на срочное приобретение снарядов для Украины в рамках этой инициативы.

Решение о выделении дополнительных средств было принято во время визита Рютте в Харьков, в ходе которого он также подписал соглашение по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Нидерланды поддержали план премьер-министра Чехии Петра Фиала по закупке снарядов для Украины вне ЕС. За эту инициативу также высказались Франция и Бельгия. Брюссель выделил на закупку 200 миллионов евро.