Украина и Нидерланды подписали соглашение по безопасности

Зеленский и премьер Нидерландов Рютте подписали соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между странами. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Соглашение формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против России, принуждению ее к возмещению убытков и привлечению к ответственности. Согласно документу, Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО.», — говорится в сообщении.

Соглашение также предусматривает передачу Киеву двух миллиардов евро военной помощи от Амстердама в этом году и дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет. Кроме того, документ определяет приоритет оказания помощи в сфере противовоздушной обороны и артиллерии. Особый акцент сделан на усилении Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что Франция и Нидерланды поддержали план премьер-министра Чехии Петра Фиала по закупке дефицитных снарядов для Украины вне Европейского союза. Марк Рютте также объявил, что Амстердам согласился выделить на данную инициативу 100 миллионов евро.