На Украине выделили полмиллиарда долларов на строительство фортификаций

Шмыгаль: Украина выделила на фортификации 525 миллионов долларов с начала года

Власти Украины выделили с начала года на строительство оборонительных рубежей более полумиллиарда долларов. О сумме, направленной правительством для создания фортификаций, рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«С начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 миллиардов гривен (более 525 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру») на фортификации и строительство оборонительных рубежей. Дополнительный ресурс из других источников составляет еще около 11 миллиардов (порядка 289 миллионов долларов)», — написал глава украинского правительства.

Шмыгаль также добавил, что еще 3 миллиарда гривен (около 79 миллионов долларов) было направлено министерству обороны и государственной специальной службе транспорта. Областные администрации с начала 2024 года получили свыше 16 миллиардов гривен (более 420 миллионов долларов).

Ранее Шмыгаль также заявил о планах сократить на треть количество министерств на Украине. По его словам, правительство уже уменьшило число вакансий на 20 тысяч.