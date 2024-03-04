Орбакайте отсудила пять тысяч рублей у организатора концерта

Орбакайте отсудила пять тысяч рублей у организатора концерта в Южно-Сахалинске

Певица Кристина Орбакайте отсудила пять тысяч рублей у организатора концерта в Южно-Сахалинске, предпринимателя Николая Жданова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Концерт певицы в Южно-Сахалинске не состоялся в 2022 году. Жданов арендовал площадку за 321 тысячи рублей, однако Орбакайте не провела выступление. После этого бизнесмен обратился в суд с требованием возместить расходы.

Суд отказал истцу, после чего Орбакайте попыталась возместить затраты на адвокатов. Из затребованных 30 тысяч рублей артистка получила пять.

Ранее в октябре 2023 года сторона Орбакайте настояла на том, что выступление было отменено по инициативе Жданова. За месяц до проведения шоу в 2022 году появилась информация, что артистка вскоре покинет Россию, и зрители начали массово сдавать билеты на концерт.