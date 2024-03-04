Орбакайте высказалась о массовой отмене своих концертов в России

Орбакайте заявила, что ее концерты в России состоятся

Певица Кристина Орбакайте высказалась о массовой отмене своих концертов в России. Слова артистки передает корреспондент Telegram-канала Shot.

Орбакайте опровергла практически полную отмену своего тура по России. Она заявила, что у нее «всегда все состоится». Артистка также отказалась отвечать на вопросы о своей матери, певице Алле Пугачевой.

Певица приехала из Санкт-Петербурга в Москву на поезде. Орбакайте разместилась в вагоне класса «Гранд империал» со стоимостью билетов от 40 тысяч рублей, сообщил Shot. В поездке у артистки имелась отдельная уборная.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт певицы. Концерт Орбакайте прошел в Большом концертном зале «Октябрьский».

