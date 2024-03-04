Орбан заявил о военной ситуации на Украине в интересах России
Орбан: военная ситуация на Украине в интересах РФ, время не на стороне Запада
Военная ситуация на Украине сейчас в интересах России, время не на стороне Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.
«Уже совершенно очевидно, что эта война не будет выиграна Западом против России. Есть только одно решение: рано или поздно должны начаться переговоры о мире», — сказал он.
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что чем скорее это произойдет, тем для всех будет лучше.
Ранее венгерский политик отметил, что время в украинском конфликте на стороне России. По его словам, возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, а другой вариант — время играет на руку России. Он призвал ЕС и Украину незамедлительно начать переговоры об урегулировании.