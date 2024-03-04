Парень получил неожиданное требование от матери и решил съехать от нее

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он получил неожиданное требование от матери и решил съехать от нее. Некоторых комментаторов удивило требование родственницы рассказчика.

Автор поста написал, что ему 25 лет, и на протяжении нескольких лет он платил 60 долларов в неделю (5,5 тысячи рублей) за аренду комнаты в доме родителей. Недавно парень устроился на работу, после чего его мать сообщила, что теперь он должен платить 150 долларов (около 14 тысяч рублей) в неделю. Герой истории добавил, что у его родителей нет проблем с деньгами.

«Я сказал матери, что съеду. Я оплачиваю еду, у меня есть только одна маленькая спальня, я могу арендовать однокомнатную квартиру в три или четыре раза больше своей комнаты или снять жилье с друзьями дешевле», — отметил автор. По его словам, во время проживания с родителями он самостоятельно оплачивал свои счета и почти не пересекался с ними.

«Матери не понравилось мое решение, но я также расстроен, что моя мать пытается заставить меня платить за то, чтобы я мог спать в ее доме», — признался рассказчик.

В комментариях под постом многие поддержали решение автора съехать из родительского дома. Некоторые пользователи также удивились тому факту, что женщина заставила сына платить за проживание в ее доме. Другие предположили, что мать автора намеренно потребовала от сына платить за проживание, чтобы добиться того, чтобы он съехал.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как отменила свадьбу из-за одного требования ее будущей свекрови.