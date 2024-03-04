Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 4 марта 2024Интернет и СМИ

Парень получил неожиданное требование от матери и решил съехать от нее

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он получил неожиданное требование от матери и решил съехать от нее. Некоторых комментаторов удивило требование родственницы рассказчика.

Автор поста написал, что ему 25 лет, и на протяжении нескольких лет он платил 60 долларов в неделю (5,5 тысячи рублей) за аренду комнаты в доме родителей. Недавно парень устроился на работу, после чего его мать сообщила, что теперь он должен платить 150 долларов (около 14 тысяч рублей) в неделю. Герой истории добавил, что у его родителей нет проблем с деньгами.

«Я сказал матери, что съеду. Я оплачиваю еду, у меня есть только одна маленькая спальня, я могу арендовать однокомнатную квартиру в три или четыре раза больше своей комнаты или снять жилье с друзьями дешевле», — отметил автор. По его словам, во время проживания с родителями он самостоятельно оплачивал свои счета и почти не пересекался с ними.

«Матери не понравилось мое решение, но я также расстроен, что моя мать пытается заставить меня платить за то, чтобы я мог спать в ее доме», — признался рассказчик.

В комментариях под постом многие поддержали решение автора съехать из родительского дома. Некоторые пользователи также удивились тому факту, что женщина заставила сына платить за проживание в ее доме. Другие предположили, что мать автора намеренно потребовала от сына платить за проживание, чтобы добиться того, чтобы он съехал.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как отменила свадьбу из-за одного требования ее будущей свекрови.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили еще один танк Abrams на Украине. Как бойцы уничтожают западную технику в зоне СВО?

      В США отказались комментировать поражение еще одного американского танка Abrams

      Движение автомобилей на участке трассы «Таврида» в Крыму восстановили

      Следователи возбудили дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

      Неожиданное влияние оргазмов на мозг раскрыли

      В Совфеде перечислили два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров ФРГ

      В Германии назвали планы удара по Крымскому мосту безрассудством

      Пушков перечислил два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров бундесвера

      В Эстонии раскрыли секрет успеха Владимира Путина

      В США высмеяли физические и умственные способности Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше