Песков прокомментировал разговор офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост

Песков: разговор германских офицеров подтверждает планируемые ФРГ атаки по РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал опубликованный ранее разговор офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост. Он отметил, что это является подтверждением планируемых атак бундесвера на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Публикация разговора германских офицеров говорит о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы по нанесению ударов по России», — отметил Песков.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора офицеров из Германии, где они обсуждали уничтожение Крымского моста с помощью ракет.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал сообщения об упомянутой беседе, подчеркнув, что произошедшее — «очень серьезное дело». Он добавил, что в ФРГ эта ситуация будет расследоваться очень тщательно.