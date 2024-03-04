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12:03, 4 марта 2024Мир

Песков прокомментировал разговор офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост

Песков: разговор германских офицеров подтверждает планируемые ФРГ атаки по РФ

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал опубликованный ранее разговор офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост. Он отметил, что это является подтверждением планируемых атак бундесвера на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Публикация разговора германских офицеров говорит о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы по нанесению ударов по России», — отметил Песков.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора офицеров из Германии, где они обсуждали уничтожение Крымского моста с помощью ракет.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал сообщения об упомянутой беседе, подчеркнув, что произошедшее — «очень серьезное дело». Он добавил, что в ФРГ эта ситуация будет расследоваться очень тщательно.

Лина Пивоварова
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Песков прокомментировал разговор офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост

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