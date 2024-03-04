Пленный украинский боец рассказал об аресте сослуживцев за критику главкома ВСУ

Пленный украинский боец Гуд рассказал об аресте сослуживцев за критику Сырского

Пленный украинский солдат Сергей Гуд рассказал об аресте своих сослуживцев за критику главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщает РИА Новости.

Гуд рассказал о призывах своих сослуживцев к побегу из рядов украинской армии на фоне слухов о замене бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на Сырского. По его словам, сослуживцы помнили Сырского по боям под Дебальцево в 2015 году и заявили, что ситуация станет только хуже.

«Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали. Куда они делись, неизвестно», — заявил пленный. Он также пожаловался на качество обмундирования, выданного бойцам его бригады. По словам Гуда, некоторым бойцам не выдали плиты для бронежилетов и каски.

Ранее боец 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ заявил, что его отряд отправили на убой на Тендровской косе в Херсонской области. По словам пленного, элитным отрядом пожертвовали ради медийного эффекта.