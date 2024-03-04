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10:49, 4 марта 2024Бывший СССР

Пленный украинский боец рассказал об аресте сослуживцев за критику главкома ВСУ

Пленный украинский боец Гуд рассказал об аресте сослуживцев за критику Сырского
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пленный украинский солдат Сергей Гуд рассказал об аресте своих сослуживцев за критику главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщает РИА Новости.

Гуд рассказал о призывах своих сослуживцев к побегу из рядов украинской армии на фоне слухов о замене бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на Сырского. По его словам, сослуживцы помнили Сырского по боям под Дебальцево в 2015 году и заявили, что ситуация станет только хуже.

«Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали. Куда они делись, неизвестно», — заявил пленный. Он также пожаловался на качество обмундирования, выданного бойцам его бригады. По словам Гуда, некоторым бойцам не выдали плиты для бронежилетов и каски.

Ранее боец 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ заявил, что его отряд отправили на убой на Тендровской косе в Херсонской области. По словам пленного, элитным отрядом пожертвовали ради медийного эффекта.

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      Юрий Леонов
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