Полицейский доставил россиянина в больницу и получил от него удар ножом в шею
В Поронайске задержали 35-летнего мужчину, который ударил ножом полицейского в здании местной больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Сахалинской области.
По данным ведомства, подозреваемый был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в районную больницу для отправки в другое медицинское учреждение. В какой-то момент мужчина, желая избежать перевозки, достал имевшийся при нем нож и ударил силовика в шею.
Потерпевшего госпитализировали, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 по части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Ранее пенсионерка из Тюменской области поссорилась с сожителем и заколола его ножом. 68-летнюю злоумышленницу задержали.