Полицейский доставил россиянина в больницу и получил от него удар ножом в шею

На Сахалине задержали мужчину, ударившего полицейского ножом в больнице

В Поронайске задержали 35-летнего мужчину, который ударил ножом полицейского в здании местной больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Сахалинской области.

По данным ведомства, подозреваемый был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в районную больницу для отправки в другое медицинское учреждение. В какой-то момент мужчина, желая избежать перевозки, достал имевшийся при нем нож и ударил силовика в шею.

Потерпевшего госпитализировали, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 по части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее пенсионерка из Тюменской области поссорилась с сожителем и заколола его ножом. 68-летнюю злоумышленницу задержали.