Полиция Польши сообщила о падении неизвестного объекта в одной из деревень

Полиция Польши сообщила о падении неизвестного объекта на севере страны

В Польше на территории Варминско-Мазурского воеводства упал неизвестный объект. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает РИА Новости.

Информации о пострадавших пока нет. «Некий объект упал на поле на севере страны. Это произошло в одной из деревень в районе Милакова», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, речь может идти о «военном объекте». Сейчас место оцеплено. Вскоре полицейские передадут упавший объект на проверку. Представитель полиции Варминско-Мазурского воеводства Рафал Яцковский сообщил, что это может быть метеорологическим зондом.

«Мы будем выяснять, что это за объект и откуда он прилетел. Все указывает на то, что это метеозонд», — заявил полицейский.

Ранее поляки увидели над собой черный и длинный объект с Украины. «Сначала была тревога, звонили телефоны. Владелец сада говорил о черном объекте длиной около одного-двух метров, летел низко, ниже самолета», — рассказала глава гмины Комарув-Осада в Люблинском воеводстве Веслава Сеньковская.

