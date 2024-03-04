Посадивших самолет в поле пилотов «Уральских авиалиний» отстранили

Посадивших самолет в поле под Новосибирском пилотов отстранили от полетов

Пилотов российской авиакомпании «Уральские авиалинии», посадивших самолет в пшеничном поле под Новосибирском, отстранили от полетов. Об этом Ura.ru рассказала жена одного из летчиков Анна Семенова.

По ее словам, пилоты каждый месяц пишут заявления на отпуск без содержания. «Сейчас до 1 апреля сидят, ждем отчет комиссии, — добавила она. — Пока его не будет, видимо, так и будут без содержания сидеть».

Отмечается, что судьба воздушного судна также не будет решена до обнародования этого отчета. При этом сотрудник перевозчика Сергей Семенов подчеркнул, что одна из последних комиссий, прошедших внутри авиакомпании, рекомендовала отстранить пилотов от полетов.

«"Уральские авиалинии" нас отстранили, пока сидим, — пояснил пилот. — У меня жена и трое несовершеннолетних детей. Вынуждены жить на накопления».

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле произошла 12 сентября 2023 года. На борту находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.