Производитель чипов вытеснил нефтяников из тройки самых дорогих компаний в мире

Bloomberg: Nvidia вытеснила Saudi Aramco из тройки самых дорогих компаний мира

Американская технологическая компания Nvidia вытеснила из тройки самых дорогих компаний в мире нефтяную госкомпанию из Саудовской Аравии Saudi Aramco, достигнув рыночной стоимости в 2,06 триллиона долларов против 2,03 триллиона у конкурента. Такие данные приводит Bloomberg.

Капитализации производителя чипов превысила отметку в два триллиона долларов. Компания, делающая ставку на внедрение искусственного интеллекта (ИИ), увеличивающее спрос на микросхемы, теперь располагается на третьем месте по этому показателю вслед за Apple и Microsoft.

С начала года акции Nvidia подорожали на 66 процентов и, как ожидают аналитики, могут прибавить еще около 20 процентов. Ранее сообщалось, что по итогам торгов за один только день 23 февраля ее рыночная стоимость выросла на рекордные 277 миллиардов долларов.