Nvidia поставила рекорд по скорости роста стоимости компании за сутки

Рыночная стоимость Nvidia впервые в истории превысила два триллиона долларов

По итогам торгов 23 февраля рыночная стоимость Nvidia преодолела отметку два триллиона долларов. Установить новый рекорд компании помог самый крупный в истории Уолл-стрит однодневный прирост капитализации — сразу на 277 миллиардов долларов, пишет Reuters.

Отметки в один триллион долларов производитель микросхем достиг всего восемь месяцев назад, а удвоить результат ему удалось в два раза быстрее, чем технологическим гигантам Apple и Microsoft.

Причиной для роста стал очередной позитивный прогноз доходов компании, опубликованный 22 февраля. Свое развитие она связывает с планами по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), которые увеличивают спрос на микросхемы.

Востребованность акций компаний, связанных с ИИ, стал одной из основных причин рекордного роста европейского, американского и японского фондовых рынков. Так, на прошлой неделе американский индекс S&P 500 впервые в истории закрылся выше пяти тысяч пунктов, а японский Nikkei 225 смог преодолеть рекорд 1989 года.

Второй причиной позитивного движения на западных биржах стал активный вывод средств международных фондов из китайских активов. Инвесторы сомневаются в перспективах экономики КНР и способности действующей власти решить многочисленные проблемы.