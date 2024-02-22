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14:46, 22 февраля 2024Экономика

Акции европейских компаний рекордно выросли

Главный европейский индекс Stoxx 600 поднялся до исторического максимума

Фото: Unsplash

Европейские акции на этой неделе продолжают рост. В ходе торгов в четверг, 22 февраля, главный фондовый индекс Stoxx 600 поднялся до исторического максимума — 495,71 пункта, превзойдя результат января 2022 года, пишет Bloomberg.

На такой взлет повлиял как оптимизм по поводу экономического роста и ожидания смягчения денежно-кредитной политики, так и рост технологических компаний, в первую очередь NVidia.

Признаки устойчивости мировой экономики также способствуют росту настроений инвесторов. Главный инвестиционный директор Banque Syz Group Шарль-Генри Моншо отметил, что на ралли вряд ли повлияют даже слабые результаты роста в еврозоне.

По его мнению, высокие оценки ведущих европейских компаний связаны с ростом прибыли, сильным балансом и устойчивыми конкурентными преимуществами, что в перспективе важнее временных проблем в экономике. Стратег Barclays Эммануэль Кау полагает, что тенденция сохранится, потому что европейские компании все еще недооценены.

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Ранее сообщалось, что исторический максимум преодолел основной японский фондовый индекс Nikkei 225. Этот результат позволил говорить о завершении почти 35-летней стагнации на национальном фондовом рынке, потому что предыдущий рекорд держался с 1989 года.

Одним из факторов, способствующих притоку средств на фондовые рынки развитых стран, являются проблемы Китая. Замедление роста и политика Пекина заставляют инвесторов сомневаться в эффективности вложений. В результате, несмотря на попытки властей поддержать акции китайских компаний, зарубежные фонды выводят средства много месяцев подряд.

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      Платон Щукин
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