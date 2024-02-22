Акции европейских компаний рекордно выросли

Главный европейский индекс Stoxx 600 поднялся до исторического максимума

Европейские акции на этой неделе продолжают рост. В ходе торгов в четверг, 22 февраля, главный фондовый индекс Stoxx 600 поднялся до исторического максимума — 495,71 пункта, превзойдя результат января 2022 года, пишет Bloomberg.

На такой взлет повлиял как оптимизм по поводу экономического роста и ожидания смягчения денежно-кредитной политики, так и рост технологических компаний, в первую очередь NVidia.

Признаки устойчивости мировой экономики также способствуют росту настроений инвесторов. Главный инвестиционный директор Banque Syz Group Шарль-Генри Моншо отметил, что на ралли вряд ли повлияют даже слабые результаты роста в еврозоне.

По его мнению, высокие оценки ведущих европейских компаний связаны с ростом прибыли, сильным балансом и устойчивыми конкурентными преимуществами, что в перспективе важнее временных проблем в экономике. Стратег Barclays Эммануэль Кау полагает, что тенденция сохранится, потому что европейские компании все еще недооценены.

Ранее сообщалось, что исторический максимум преодолел основной японский фондовый индекс Nikkei 225. Этот результат позволил говорить о завершении почти 35-летней стагнации на национальном фондовом рынке, потому что предыдущий рекорд держался с 1989 года.

Одним из факторов, способствующих притоку средств на фондовые рынки развитых стран, являются проблемы Китая. Замедление роста и политика Пекина заставляют инвесторов сомневаться в эффективности вложений. В результате, несмотря на попытки властей поддержать акции китайских компаний, зарубежные фонды выводят средства много месяцев подряд.