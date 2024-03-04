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11:26, 4 марта 2024Из жизни

Родственники жениха облили невесту краской в попытке сорвать свадьбу

Семья жениха отказалась принимать его невесту и попыталась сорвать свадьбу

Фото: Unsplash

Родственники жениха попытались сорвать его свадьбу и медовый месяц из-за того, что им не понравилась невеста. Об этом рассказал один из пользователей форума Reddit.

По словам пользователя, ему стало известно о действиях семьи жениха из социальных сетей. Он заявил, что родственники мужчины изначально отказались принимать невестку, когда познакомились с ней. Предполагается, что семья хотела, чтобы жених взял в жены более состоятельную девушку. Свекровь, деверь и золовка неоднократно угрожали будущей невестке. Они изводили ее в сети, а когда об этом узнал жених, стали все отрицать. Позже свекровь узнала, что пара обручилась. Тогда она инсценировала сердечный приступ, и ее госпитализировали. Женщина обвинила во всем сына и заявила, что ему придется оплатить все медицинские расходы.

На свадьбе родственники жениха присутствовать отказались. Кроме того, они подговорили неизвестных людей сорвать мероприятие. Так, во время свадьбы к невесте подбежали несколько мужчин и облили ее красной краской. Девушка вытерпела и эту выходку. Она переоделась в другое платье, и мероприятие продолжилось.

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Позже семье мужчины стало известно о месте, в котором супруги собирались провести свадебную фотосессию. Родственники отправили анонимное сообщение в полицию, заявив, что там распространяют наркотики. Они отметили, что наркотические вещества, вероятнее всего, хранятся у жениха. Правоохранители приехали на мероприятие, обыскали всех гостей и едва не увезли виновника торжества на допрос. Однако все обошлось, и свадьба закончилась без других происшествий.

Но на этом родственники не остановились. Перед медовым месяцем они украли у жениха паспорт и визу. Они также пытались подкупить туристическое агентство, чтобы сорвать поездку. Однако испортить медовый месяц у них не получилось.

Вскоре благодаря соцсетям о поступках родственников стало известно жителям города, в котором они живут. Неравнодушные местные жители закидали дом свекрови яйцами, чтобы отомстить ей. Теперь семью жениха ненавидит весь город.

Ранее сообщалось, что в США арестовали 45-летнего мужчину, который подрался на свадьбе с невестой и другими гостями. Мотив его агрессии не раскрывался.

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      Алиса Удовик
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