Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:34, 4 марта 2024Забота о себе

Россиянам дали рекомендации по организации систем хранения в маленьком жилье

Фото: Brina Blum / Unsplash

Если грамотно использовать пространство, даже небольшое жилье можно сделать комфортным и удобным для жизни, уверена главный дизайнер Hoff Светлана Косарева. В беседе с «Лентой.ру» она дала россиянам рекомендации по правильной организации систем хранения в маленьком жилье.

Косарева назвала неочевидным, но важным для экономии места в квартире пространство возле окон. Прежде всего она рекомендовала расширить узкие подоконники и организовать на них книжную полку или даже место для чтения и отдыха. Также, по мнению дизайнера, часто незадействованными остаются углы около окон, а в них можно разместить небольшие шкафчики и стеллажи с открытыми полками.

Вторая рекомендация собеседницы «Ленты.ру» — в небольшой спальне организовать места для хранения сбоку от кровати или в ее изголовье. «Еще одним интересным и современным вариантом будет антресоль над спальным местом — специальный шкаф окажется практичным решением для хранения одежды и вещей, которыми вы не пользуетесь каждый день», — считает дизайнер.

Косарева также предложила россиянам присмотреться и к мебели со встроенным местом для хранения.

Самым простым и функциональным способом экономии пространства будет покупка мебели с местом для хранения. Кровать или диван с ящиком не займут дополнительного места, зато в них можно будет убрать постельное белье, полотенца и даже сезонную одежду

Светлана Косаревадизайнер интерьера

Грамотно обустроенный подиум в кухне-гостиной, продолжила дизайнер, поможет не только зонировать пространство, но и создаст дополнительное место для хранения. На нем будет отлично смотреться кухонный стол, а выдвижные ящики в подиуме станут нестандартным решением для экономии места. В спальне подиум визуально выделит место для кровати и разграничит рабочую зону и зону сна.

Материалы по теме:
Русский стандарт Почему у евроремонта нет ничего общего с Европой
Русский стандартПочему у евроремонта нет ничего общего с Европой
27 января 2018
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах» Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
26 ноября 2021

Также, по словам Косаревой, пространство над дверными проемами часто не рассматривается как дополнительное место для хранения, хотя оно может быть не только полезным, но и при правильном оформлении отлично впишется в интерьер. Чтобы не нагромождать книжные шкафы, можно разместить открытые полки над дверным комнатным проемом и сбоку от него. Туда, как отметила дизайнер, можно поставить не только книги, но и растения и даже дополнительные источники освещения, предметы декора. При этом антресольные шкафы над кухонной дверью станут отличным вариантом для хранения посуды, круп, новогодних игрушек или даже профессионального оборудования, которым обитатели квартиры не часто пользуются.

В заключение Косарева напомнила, что создать дополнительное место на стене можно при помощи крючков и кронштейнов. «Используйте подвесные штанги и сетки в комнате для того, чтобы разместить на них цветы, на балконе — для инвентаря, а в санузле — для хранения полотенец, белья и моющих средств», — подытожила она.

Ранее архитектор Артем Алексеев назвал способы правильно подготовиться к ремонту. Прежде всего он призвал обратить внимание на грамотное планирование, в том числе финансовое.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина не хочет переговоров с Россией о транзите газа. Власти собираются использовать газопровод для своих целей

      Экс-директор Моисеева вспомнил о его воспитании дочери Пугачевой

      Установку Krab ВСУ уничтожили «хитрой» ракетой

      На Украине суд одобрил конфискацию имущества главы «России сегодня»

      Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ

      «Автомобилист» оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

      Россиянин домогался маленькой девочки в интернете и попал под следствие

      Врач рассказал об опасных последствиях чрезмерного употребления белого хлеба

      Биткоин обновил новый ценовой рекорд

      Акула набросилась на 11-летнюю девочку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше