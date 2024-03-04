Россиянам дали рекомендации по организации систем хранения в маленьком жилье

Если грамотно использовать пространство, даже небольшое жилье можно сделать комфортным и удобным для жизни, уверена главный дизайнер Hoff Светлана Косарева. В беседе с «Лентой.ру» она дала россиянам рекомендации по правильной организации систем хранения в маленьком жилье.

Косарева назвала неочевидным, но важным для экономии места в квартире пространство возле окон. Прежде всего она рекомендовала расширить узкие подоконники и организовать на них книжную полку или даже место для чтения и отдыха. Также, по мнению дизайнера, часто незадействованными остаются углы около окон, а в них можно разместить небольшие шкафчики и стеллажи с открытыми полками.

Вторая рекомендация собеседницы «Ленты.ру» — в небольшой спальне организовать места для хранения сбоку от кровати или в ее изголовье. «Еще одним интересным и современным вариантом будет антресоль над спальным местом — специальный шкаф окажется практичным решением для хранения одежды и вещей, которыми вы не пользуетесь каждый день», — считает дизайнер.

Косарева также предложила россиянам присмотреться и к мебели со встроенным местом для хранения.

Самым простым и функциональным способом экономии пространства будет покупка мебели с местом для хранения. Кровать или диван с ящиком не займут дополнительного места, зато в них можно будет убрать постельное белье, полотенца и даже сезонную одежду Светлана Косарева дизайнер интерьера

Грамотно обустроенный подиум в кухне-гостиной, продолжила дизайнер, поможет не только зонировать пространство, но и создаст дополнительное место для хранения. На нем будет отлично смотреться кухонный стол, а выдвижные ящики в подиуме станут нестандартным решением для экономии места. В спальне подиум визуально выделит место для кровати и разграничит рабочую зону и зону сна.

Также, по словам Косаревой, пространство над дверными проемами часто не рассматривается как дополнительное место для хранения, хотя оно может быть не только полезным, но и при правильном оформлении отлично впишется в интерьер. Чтобы не нагромождать книжные шкафы, можно разместить открытые полки над дверным комнатным проемом и сбоку от него. Туда, как отметила дизайнер, можно поставить не только книги, но и растения и даже дополнительные источники освещения, предметы декора. При этом антресольные шкафы над кухонной дверью станут отличным вариантом для хранения посуды, круп, новогодних игрушек или даже профессионального оборудования, которым обитатели квартиры не часто пользуются.

В заключение Косарева напомнила, что создать дополнительное место на стене можно при помощи крючков и кронштейнов. «Используйте подвесные штанги и сетки в комнате для того, чтобы разместить на них цветы, на балконе — для инвентаря, а в санузле — для хранения полотенец, белья и моющих средств», — подытожила она.

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