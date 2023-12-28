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10:02, 28 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы правильно подготовиться к ремонту

Фото: Михаил Мордасов / ТАСС

Грамотное планирование, в том числе финансовое, поможет правильно подготовиться к ремонту, рассказал архитектор и дизайнер интерьеров Артем Алексеев. Эти и другие способы он назвал в комментарии для «Ленты.ру».

Алексеев обратил внимание россиян, что ремонт лучше всего делать с дизайнером. Однако если финансы не позволяют нанять профессионала, можно справиться и самостоятельно при правильной планировке процесса. Первым делом специалист посоветовал рассчитать финансы. «Самая большая ошибка тех, кто начинает ремонт самостоятельно, — отсутствие сметы, — рассказал архитектор. — В результате ремонт затягивается из-за отсутствия денег».

Кроме того, нужно учитывать, что во время ремонта, обычно длящегося не одну неделю, товары могут подорожать, поэтому в финансовую смету следует закладывать расходы, на 10-15 процентов больше необходимых

Артем Алексеевархитектор

Также важно, по мнению Алексеева, обозначить сроки проведения ремонта — это поможет избежать бесконечно длящихся переделок.

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Алексеев подчеркнул, что при планировании ремонта необходимо двигаться от общего к частному. Сначала стоит понять, какая будет планировка, какие потребуются черновые материалы, затем — чистовые, уже после следует двигаться от этапа к этапу, объяснил собеседник «Ленты.ру». «Некоторые люди на подготовительном этапе покупают мебель, фасады на кухню, декор. Однако потом им может не хватить денег, например, на раковину в ванной. И как итог — ремонт затягивается», — отметил он.

При выборе строителей следует опираться на рекомендации и примеры работ специалистов, посоветовал архитектор. При этом, даже если работы выполняют знакомые, следует заключать с ними договор с оговоренными сроками и со сметой, в которой будет зафиксирована точная сумма.

Ранее дизайнер Евгения Матвеенко указала на главные промахи в оформлении интерьера квартиры. Среди прочих она назвала выбор белой мебели.

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      Вера Владзиевская
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