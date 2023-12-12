Россиянам указали на главные промахи в оформлении интерьера квартиры

Светлая мебель в интерьере — одна из главных ошибок, которую допускают при оформлении пространства квартиры, заверила основатель архитектурно-строительного бюро Flatsdesign Евгения Матвеенко. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие промахи в обустройстве интерьера жилья и указала на способы их избежать.

Прежде всего Матвеенко посоветовала воздержаться от желания обставить гостиную светлой мебелью, чтобы сделать помещение визуально легче и просторнее. «Светлая мебель быстро теряет свой вид, например, из-за пролитых на нее напитков. Смело выбирайте этот вариант только в том случае, если вы готовы проводить химчистку раз в месяц», — объяснила дизайнер.

Еще одна мечта многих, по словам дизайнера, — стеклянный стол на кухне. Он смотрится почти невесомо, а лучи солнца красиво играют на поверхности, однако очень высок риск случайно разбить такую мебель, а затем собирать осколки по всему помещению, предупредила собеседница «Ленты.ру».

Зеркала делают помещение светлым и просторным, однако если их в квартире слишком много, нужно иметь достаточно много свободного времени для стирания с них пыли и отпечатков пальцев Евгения Матвеенко дизайнер интерьеров

Темный паркет или керамогранит могут стать дорогим акцентом в интерьере, отметила дизайнер, однако темные полы — настоящее увеличительное стекло для мусора. По ее словам, на них видно все соринки и волосы, а после влажной уборки — разводы.

В заключение Матвеенко рассказала, что многим людям нравится, как красиво выглядят черные смесители в уборных дорогих ресторанов. Только, по словам дизайнера, чтобы поддерживать их в достойном виде, нужно много сил, так как вода из крана содержит примеси, оседающие на темной поверхности.

Ранее Матвеенко назвала способы рационально использовать пространство в небольшой квартире. Она подчеркнула: чем меньше жилье, тем точнее должна быть планировка, так как в небольшом помещении даже небольшая ошибка будет заметна.

