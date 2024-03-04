Россиянке предъявили обвинения после публикации «инструкции по сдаче в плен»

Жительнице Тольятти грозит 22,5 года колонии за «инструкции по сдаче в плен»

В Тольятти предъявили окончательное обвинение местной жительнице, публиковавшей «инструкции по сдаче в плен». Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Девушку задержали летом 2023 года. Она поддерживала Украину и активно рассказывала об этом в социальных сетях. Она опубликовала петиции с требованием инициировать импичмент президенту России, фото денег с антивоенными лозунгами и ссылки на Telegram-канал «Легиона "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в России).

Сначала задержанную обвиняли в подготовке к госизмене, так как она склоняла жителя Самары к вступлению в Легион. Но в итоге девушке вменили шесть статей: приготовление к госизмене, содействие терроризму, призывы к экстремизму, оправдание терроризма, фейки про Вооруженные силы России и реабилитацию нацизма. Суммарно ей грозит до 22,5 года колонии. Отмечается, что у девушки есть шестилетняя дочь.

Ранее в Красноярске 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима двух граждан Таджикистана за финансирование терроризма.

