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18:06, 4 марта 2024Силовые структуры

Россиянке предъявили обвинения после публикации «инструкции по сдаче в плен»

Жительнице Тольятти грозит 22,5 года колонии за «инструкции по сдаче в плен»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Тольятти предъявили окончательное обвинение местной жительнице, публиковавшей «инструкции по сдаче в плен». Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Девушку задержали летом 2023 года. Она поддерживала Украину и активно рассказывала об этом в социальных сетях. Она опубликовала петиции с требованием инициировать импичмент президенту России, фото денег с антивоенными лозунгами и ссылки на Telegram-канал «Легиона "Свобода России(организация признана террористической и запрещена в России).

Сначала задержанную обвиняли в подготовке к госизмене, так как она склоняла жителя Самары к вступлению в Легион. Но в итоге девушке вменили шесть статей: приготовление к госизмене, содействие терроризму, призывы к экстремизму, оправдание терроризма, фейки про Вооруженные силы России и реабилитацию нацизма. Суммарно ей грозит до 22,5 года колонии. Отмечается, что у девушки есть шестилетняя дочь.

Ранее в Красноярске 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима двух граждан Таджикистана за финансирование терроризма.

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      Екатерина Кашурникова
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