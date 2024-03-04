69-я параллель
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11:45, 4 марта 202469-я параллель

Российский боец рассказал о подвигах кота на СВО

Боец из Нового Уренгоя рассказал о подвигах кота Сифона на спецоперации

Фото: Daria Datipina / Unsplash

Боец из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вернулся домой со специальной военной операции (СВО) с котом Сифоном. Он отметил, что питомец совершил несколько подвигов на передовой. Рассказ россиянина публикует Ura.ru.

Он напомнил, что у животных удивительное чутье на опасность.

«Перед прилетом снаряда, или дрона-камикадзе, кот начинал беспокоиться, пытаться убежать или спрятаться. Конечно, мы реагировали и также пытались найти укрытие. Сифон спасал жизни нашим бойцам», — разъяснил военнослужащий.

Он указал, что Сифон появился на военной базе и прижился. После окончания контракта, мужчина решил забрать боевого товарища домой, они прилетели в Новый Уренгой в начале февраля.

В планах у россиянина провести лето с семьей и вернуться на работу, выяснило Ura.ru.

Ранее сообщалось, что коту Мухичу, который живет с военнослужащими в зоне спецоперации на Украине, подарили настоящий бронежилет по размеру.

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      Анна Щербакова
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