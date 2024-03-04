Российскую актрису обманули на миллион рублей

Российскую актрису Евгению Павлин обманули на миллион рублей

Российскую актрису, модель и основательницу бренда Planta Rosa Евгению Павлин обманули на один миллион рублей. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Летом 2023 года ее организации выставили три счета на сумму более миллиона рублей при оплате товаров. Компания Павлин оплатила требуемую сумму, однако необходимые услуги так и не были оказаны. Артистка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Евгения Павлин является успешным предпринимателем, дизайнером и моделью. Она также известна по роли в фильме «Путь самца» (2008).

Ранее российский актер Сергей Безруков пожаловался на мошенников, которые обратились к нему голосом его коллеги, артиста Константина Хабенского.

