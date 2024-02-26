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10:50, 26 февраля 2024Культура

Безруков пожаловался на говоривших голосом Хабенского мошенников

Безруков рассказал, как мошенники попытались обмануть его голосом Хабенского
Сергей Безруков

Сергей Безруков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Сергей Безруков пожаловался на мошенников, которые обратились к нему голосом его коллеги, артиста Константина Хабенского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Звезда «Бригады» поведал, что получил от товарища голосовое сообщение с предложением профинансировать строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов. По его словам, он уже готов был дать согласие на инвестирование, так как сумма была приемлемой, однако решил уточнить детали у Хабенского по телефону.

«Надо ли говорить, что никакого сообщения он не отправлял, очередное мошенничество. Кстати, голос Хабенского почти идеально соответствовал оригиналу. Я живо представил, как моим голосом звонят сотрудникам моего театра, и, честно, внутренне похолодел», — написал актер.

Он призвал поклонников проявлять бдительность и перепроверять просьбы о материальной помощи от своих близких и знакомых.

«Не за горами использование дип-фейков, то есть изображений, созданных нейросетью. Технический прогресс как и цинизм негодяев не стоит на месте», — резюмировал Безруков.

Ранее сообщалось, что актриса московского театра «Современник» Мария Селянская перевела более 1,6 миллиона рублей мошенникам.

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      Анастасия Астахова
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