Звезда «Современника» отдала мошенникам более миллиона рублей

Актриса театра «Современник» Селянская перевела мошенникам 1,6 миллиона рублей

Актриса московского театра «Современник» Мария Селянская перевела более 1,6 миллиона рублей мошенникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам актрисы, неизвестные звонили ей несколько раз с разных номеров, представляясь правоохранителями или сотрудниками оператора связи. Они убедили Селянскую, что для защиты своих накоплений от угрозы ей необходимо перевести деньги на якобы безопасный счет.

После случившегося 55-летняя звезда обратилась в полицию. Проводится проверка по факту случившегося с установлением всех обстоятельств.

Селянская — дочь народного артиста СССР Евгения Евстигнеева и актрисы Лилии Журкиной. Выпускница Школы-студии МХАТ, с 1990 года — актриса театра «Современник».

Ранее известная российская оперная певица Любовь Казарновская перевела мошенникам почти миллион рублей.