Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:26, 15 февраля 2024Культура

Звезда «Современника» отдала мошенникам более миллиона рублей

Актриса театра «Современник» Селянская перевела мошенникам 1,6 миллиона рублей

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Актриса московского театра «Современник» Мария Селянская перевела более 1,6 миллиона рублей мошенникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам актрисы, неизвестные звонили ей несколько раз с разных номеров, представляясь правоохранителями или сотрудниками оператора связи. Они убедили Селянскую, что для защиты своих накоплений от угрозы ей необходимо перевести деньги на якобы безопасный счет.

После случившегося 55-летняя звезда обратилась в полицию. Проводится проверка по факту случившегося с установлением всех обстоятельств.

Селянская — дочь народного артиста СССР Евгения Евстигнеева и актрисы Лилии Журкиной. Выпускница Школы-студии МХАТ, с 1990 года — актриса театра «Современник».

Ранее известная российская оперная певица Любовь Казарновская перевела мошенникам почти миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский офицер рассказал о главной ошибке ВСУ

      Популярная 58-летняя актриса вышла в свет в откровенном платье

      Российскому борцу-чемпиону отказали во въезде в Румынию

      Врач предупредил о первых симптомах смертельно опасной болезни

      Звезда «Современника» отдала мошенникам более миллиона рублей

      Милохин раскрыл впечатления от встречи с Дуровым

      Россиянин забил молотком помогавших в расправе над другом знакомых

      Украине не позволят разместить F-16 на аэродромах стран НАТО

      Двое россиян получили 50 тысяч рублей благодаря совершенному в СССР звонку

      В НАТО признали неспособность F-16 поменять ситуацию на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше