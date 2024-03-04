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17:16, 4 марта 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за нападения льва на 14-летнюю россиянку

СК возбудил дело из-за нападения льва на 14-летнюю девочку

Фото: Unsplash

В Саратове следователи возбудили дело из-за нападения льва на 14-летнюю девочку на территории одного из городских предприятий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ. Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и планируют назначить необходимые судебные экспертизы.

Хищник содержался в вольере на саратовском предприятии. 2 марта он напал на проходившую мимо девочку. Несовершеннолетнюю доставили в больницу с травмами рук. Медики оказали ей необходимую помощь.

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      Екатерина Кашурникова
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