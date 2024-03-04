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10:49, 4 марта 2024Россия

Лев напал на 14-летнюю школьницу на российском предприятии

В Саратове лев напал на 14-летнюю школьницу на территории предприятия

Фото: Ingo Stiller / Unsplash

В Саратове лев напал на 14-летнюю школьницу на территории одного из городских предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

В ведомстве пояснили, что хищник содержался в вольере на саратовском предприятии. Несовершеннолетнюю доставили в больницу с травмами рук. Медики оказали ей необходимую помощь.

После случившегося следователи организовали проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, подчеркнули в саратовском следственном управлении.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в километре от села Обор нашли пенсионера, растерзанного тигром. Пожилого мужчину спасти не удалось.

До этого амурский тигр напал на российского лесозаготовителя. Животное было истощено и набросилось на человека в пяти километрах от поселка Золотой.

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      Анна Щербакова
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