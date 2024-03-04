Способность России противостоять гиперзвуковому оружию США оценили

Бижев: испытания С-500 подтвердили способность России противостоять оружию США

Испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» подтвердили ее готовность к отражению атак гиперзвуковых средств нападения США. Способность России противостоять гиперзвуковому оружию оценил бывший заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, передает ТАСС.

«Проведенные на днях успешные полигонные испытания ЗРС С-500 по перехвату гиперзвуковой цели подтвердили ее готовность противостоять любым угрозам со стороны воздушно-космических средств вероятного противника, и в первую очередь — США», — сказал он.

Бижев отметил, что ведется постоянная доработка «Прометея» и других комплексов Воздушно-космических сил России, а для подтверждения их возможностей проводят испытания по перехвату имитаторов целей.

По его словам, российская разведка отслеживает состояние средств воздушно-космического нападения США. После поступления данных о появлении нового оружия у потенциального противника их передают промышленности для оперативной доработки существующих и перспективных систем.

В феврале источник «Известий» сообщил, что С-500 прошли испытания по борьбе с гиперзвуковыми целями. Редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев предположил, что «Прометей» получил новые радары и мощный вычислительный комплекс, которые позволяют бороться с гиперзвуковыми целями.