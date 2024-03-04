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15:25, 4 марта 2024Россия

Стали известны детали обнаружения второго атаковавшего Петербург беспилотника

«Царьград»: второй БПЛА найден в порту Санкт-Петербурга, у него оторвано крыло

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Второй беспилотник, атаковавший Санкт-Петербург, обнаружили на территории нефтяного терминала в Большом порту города. Детали о произошедшем сообщил «Царьграду» источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, 3 марта в 10 часов утра в дежурную часть отдела МВД поступили данные из «Петербургского нефтяного терминала» об обнаружении БПЛА самолетного типа с оторваны крылом. На место падения беспилотника выехали сотрудники ФСБ и полиции, следователи и взрывотехники.

Представитель силовых структур в беседе с «Царьградом» рассказал, что при осмотре был обнаружен БПЛА с бортовым номером 070 самолетного типа с двухцилиндровым двухтактным оппозитным двигателем производства GILARDONI. Размах крыла упавшего беспилотника составлял семь метров.

Основной целью беспилотников в Санкт-Петербурге было предприятие по разработке и сборке морских торпед.

Всего, согласно предварительным данным, Северную столицу 2 марта пытались атаковать семь дронов-камикадзе, которые летели на сверхмалой высоте с востока. Один из них врезался в жилую пятиэтажку, другой сбили над портом, остальные уничтожили в воздухе.

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      Варвара Кошечкина
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