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14:44, 4 марта 2024Россия

Стало известно об основной цели атаковавших Петербург беспилотников

Mash: целью дронов в Петербурге было предприятие по разработке морских торпед

Кадр: Telegram-канал Mash

Основной целью беспилотников, которые атаковали Санкт-Петербург 2 марта, было предприятие по разработке и сборке морских торпед. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Предприятие, которое было основной целью дронов, также производило надводные дроны и другие вооружения. Всего, по предварительным данным, Петербург 2 марта пытались атаковать семь дронов-камикадзе, которые летели на сверхмалой высоте с востока. Один из них врезался в жилую пятиэтажку, другой сбили над портом Бронка , остальные уничтожили в воздухе.

Беспилотники несли на себе от трех до четырех килограмм взрывчатки. Тот дрон, который пытался атаковать оборонный завод, сбили на подлете к зданию, его обломки упали близ военного предприятия. Предварительно, объект, который был целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) входит в корпорацию Тактического ракетного вооружения.

На следующий день после массированной атаки на Ленинградскую область, 3 марта, беспилотник со взрывчаткой также нашли на территории Петербургского нефтяного терминала. Он нес на себе 20 килограммов взрывчатки, размах крыльев устройства был семь метров.

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      Анастасия Шейкина
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