Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 4 марта 2024Россия

Суд отклонил жалобу Надеждина о недопуске до участия в выборах президента

Верховный суд России отклонил жалобу Надеждина о недопуске до участия в выборах
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Верховный суд России отказал подмосковному депутату Борису Надеждину в регистрации на выборы президента страны, пишет РИА Новости.

Решение Центризбиркома об отказе Надеждину в регистрации кандидатом в президенты вступило в силу. «Решение первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — разъяснили в суде.

Юрист, представляющий интересы политика, просил суд назначить почерковедческую экспертизу забракованных подписей, а на это время приостановить рассмотрение дела и перенести выборы. Узнав, что у суда нет полномочий на их перенос, он предложил все равно назначить экспертизу, чтобы Надеждин затем смог оспорить их результаты.

Ранее Надеждин объявил, что собирается победить на выборах в Государственную Думу в 2026 году. По мнению политика, победа на парламентских выборах обеспечит регистрацию его кандидатуры на следующих выборах президента.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракета сбилась и не попала по нему». Российский летчик голосом отвел ракету ВСУ от самолета сослуживца

      Врач предупредил о губительном для поджелудочной железы продукте на завтрак

      В споре Германии и Франции о поддержке Украины увидели выгоду Путина

      Медведев назвал невозможными переговоры с нынешними украинскими властями

      На Украине призвали инвалидов повторно доказать непригодность к службе

      Индекс Мосбиржи вырос до максимума с февраля 2022 года

      Дима Билан вспомнил о жизни с цыганами

      Захарова призвала Берлин ответить за слитые планы ударов по Крымскому мосту

      Медведев отреагировал на утечку беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

      Медведев назвал условие возобновления переговоров с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше