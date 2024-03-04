Суд отклонил жалобу Надеждина о недопуске до участия в выборах президента

Верховный суд России отклонил жалобу Надеждина о недопуске до участия в выборах

Верховный суд России отказал подмосковному депутату Борису Надеждину в регистрации на выборы президента страны, пишет РИА Новости.

Решение Центризбиркома об отказе Надеждину в регистрации кандидатом в президенты вступило в силу. «Решение первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — разъяснили в суде.

Юрист, представляющий интересы политика, просил суд назначить почерковедческую экспертизу забракованных подписей, а на это время приостановить рассмотрение дела и перенести выборы. Узнав, что у суда нет полномочий на их перенос, он предложил все равно назначить экспертизу, чтобы Надеждин затем смог оспорить их результаты.

Ранее Надеждин объявил, что собирается победить на выборах в Государственную Думу в 2026 году. По мнению политика, победа на парламентских выборах обеспечит регистрацию его кандидатуры на следующих выборах президента.