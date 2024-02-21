Надеждин захотел выиграть выборы в Госдуму

Политик Надеждин заявил, что собирается победить на выборах в ГД в 2026 году

Политик Борис Надеждин заявил, что собирается победить на выборах в Государственную Думу (ГД) в 2026 году. Его слова приводит РИА Новости.

Надеждин объяснил, что победа на парламентских выборах обеспечит регистрацию его кандидатуры на следующих выборах президента. «В долгосрочной [перспективе] планируем победить на выборах в Госдуму 2026 года, чтоб на следующих выборах президента подписи не собирать, как сейчас КПРФ и ЛДПР», — объяснил свои намерения политик.

Если политик собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента России от какой-либо партии, то по закону он должен собрать не менее 100 тысяч подписей по всей стране. Надеждин, выдвигавшийся от партии «Гражданская инициатива», выполнил это условие и подал подписи в ЦИК. Однако для представителя партий, представленных в парламенте России, сбор подписей не требуется.

Политик сделал такое заявление после решения Верховного суда (ВС) России по его иску к Центризбиркому. Суд признал законным отказ ЦИК допустить Надеждина к выборам президента страны.

Надеждин получил от Центризбиркома официальный отказ в регистрации кандидатом на предстоящие президентские выборы 8 февраля. Отказ был мотивирован слишком высоким процентом брака в собранных Надеждиным подписях — при допустимом пороге пять процентов недействительными оказались более 15 процентов.