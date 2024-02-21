Верховный суд признал законным отказ ЦИК в допуске Надеждина до выборов

ТАСС: ВС России признал законным отказ ЦИК в допуске Надеждина до выборов

Верховный суд (ВС) России признал законным отказ Центризбиркома (ЦИК) допустить Бориса Надеждина к выборам президента страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

«В удовлетворении искового заявления Надеждина об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отказать», — огласил решение судья.

Отмечается, что на данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее стало известно, что Верховный Суд России отклонил два иска, поданных Надеждиным после отказа в регистрации в качестве кандидата на выборах.

8 февраля Борис Надеждин получил от Центризбиркома официальный отказ в регистрации кандидатом на предстоящие президентские выборы. Отказ был мотивирован слишком высоким процентом брака в собранных Надеждиным подписях — при допустимом пороге 5 процентов, недействительными оказались более 15 процентов.