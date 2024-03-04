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15:11, 4 марта 2024Силовые структуры

Суд приговорил россиянина к 200 часам работ за сброшенную с балкона собаку

В Красноярском крае осудили мужчину, выбросившего с балкона бездомную собаку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Красноярске приговорил местного жителя к 200 часам обязательных работ за сброшенную с балкона третьего этажа бездомную собаку. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на прокуратуру региона.

Мужчина рассказал, что после того, как выбросил пса, продолжил заниматься своими обычными делами без сожаления о случившемся. Он не пытался оказать помощь пострадавшей собаке, однако фигурант признал свою вину в ходе заседания.

По информации издания, инцидент произошел летом 2023 года в Минусинске. Ранее 37-летний мужчина погладил бездомную собаку на улице города. После этого животное в течение нескольких дней провожало его до дверей квартиры и 4 июля собака забежала в жилое помещение. Это не понравилось подсудимому и он выбросил животное с балкона. В полицию обратились прохожие, которые обнаружили под окнами многоэтажного дома травмированную собаку. Пострадавшее животное местные волонтеры отвезли в ветклинику. Специалисты диагностировали у нее повреждение грудной клетки и переломы передних лап.

По информации прокуратуры, сейчас пес чувствует себя хорошо с новой хозяйкой.

Ранее сообщалось, что жителю Кузбасса вынесли обвинительный приговор по уголовному делу («Жестокое обращение с животными») за расправу над беременной собакой садистским способом.

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      Анна Габай
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