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10:01, 4 марта 2024Мир

Трамп впервые проиграл праймериз Хейли

Дональд Трамп впервые проиграл праймериз Никки Хейли, набрав в Колумбии 33 %

Фото: Jay Paul / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп впервые проиграл своей сопернице на выборах, бывшему постоянному представителю США при ООН Никки Хейли на праймериз Республиканской партии, набрав в штате Колумбия всего 33 процента голосов. Об этом сообщает NBC News.

Известно, что проголосовали чуть более 2000 вашингтонских республиканцев. Отмечается, что Трамп на праймериз в Вашингтоне в 2016 году получил еще меньше голосов — всего 14 процентов.

Кроме того, предвыборные штабы Хейли и Трампа отправляли текстовые сообщения и обзванивали избирателей, чтобы стимулировать явку, и нанимали некоторых добровольцев ходить по домам.

Ранее стало известно, что Трамп побеждает на кокусах Республиканской партии в Мичигане и Айдахо. В Мичигане бывший президент США обошел Хейли во всех 13 округах. Он получил 1575 голосов, у Хейли — 36. В Айдахо Трамп набрал 85 процентов голосов.

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      Семен Александров
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