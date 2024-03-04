Трамп впервые проиграл праймериз Хейли

Дональд Трамп впервые проиграл праймериз Никки Хейли, набрав в Колумбии 33 %

Экс-президент США Дональд Трамп впервые проиграл своей сопернице на выборах, бывшему постоянному представителю США при ООН Никки Хейли на праймериз Республиканской партии, набрав в штате Колумбия всего 33 процента голосов. Об этом сообщает NBC News.

Известно, что проголосовали чуть более 2000 вашингтонских республиканцев. Отмечается, что Трамп на праймериз в Вашингтоне в 2016 году получил еще меньше голосов — всего 14 процентов.

Кроме того, предвыборные штабы Хейли и Трампа отправляли текстовые сообщения и обзванивали избирателей, чтобы стимулировать явку, и нанимали некоторых добровольцев ходить по домам.

Ранее стало известно, что Трамп побеждает на кокусах Республиканской партии в Мичигане и Айдахо. В Мичигане бывший президент США обошел Хейли во всех 13 округах. Он получил 1575 голосов, у Хейли — 36. В Айдахо Трамп набрал 85 процентов голосов.