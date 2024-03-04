У россиянки решили отнять кафе после развода с полковником полиции из-за побоев

У жительницы Подмосковья решили отнять кафе после развода с полковником полиции

У жительницы Подмосковья неизвестные решили отнять кафе после развода с полковником полиции из-за побоев. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка отметила, что с момента расставания с супругом ей также постоянно прокалывают шины автомобиля.

Женщина рассказала, что познакомилась с начальником УМВД по Наро-Фоминскому округу после университета, когда пришла работать следователем. Возлюбленный сначала красиво за ней ухаживал. Спустя год у них появился первый ребенок, а еще через два — второй.

Идиллия в их отношениях, по признанию жительницы Московской области, закончилась быстро. Женщина допускала, что виной всему усталость супруга из-за работы и контузия, которую тот получил в Чечне.

После очередного загула мужчина жестоко ее избил. Отчаявшись, та связалась с его первой супругой, которая поведала, что у них были те же проблемы. Стража правопорядка в том браке даже пытались привлечь к административной ответственности, но он сумел вовремя помириться с женой.

Уставшая от издевательств россиянка решилась на расставание с мужем. С тех пор кафе, принадлежащее ей, начали буквально терроризировать: штрафовать, изымать алкоголь. В заведение приходили сотрудники ОФМС, отключали электричество и коммуникации. По словам женщины, собственники помещения передали ей, что под давлением полковника они подали иск о причинении ущерба.

Угрозы поступают даже родственникам россиянки. Месяц назад она записала обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву и главе подмосковного МВД Виктору Паукову, чтобы они защитили ее от бывшего мужа, который использует свое служебное положение. После этого тот написал рапорт об уходе на пенсию.

Ранее сообщалось, что житель Омска поджег экс-жену за позднее возвращение домой и получил 14 лет колонии.

