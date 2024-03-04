Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:25, 4 марта 2024Россия

У россиянки решили отнять кафе после развода с полковником полиции из-за побоев

У жительницы Подмосковья решили отнять кафе после развода с полковником полиции

Фото: Unsplash

У жительницы Подмосковья неизвестные решили отнять кафе после развода с полковником полиции из-за побоев. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка отметила, что с момента расставания с супругом ей также постоянно прокалывают шины автомобиля.

Женщина рассказала, что познакомилась с начальником УМВД по Наро-Фоминскому округу после университета, когда пришла работать следователем. Возлюбленный сначала красиво за ней ухаживал. Спустя год у них появился первый ребенок, а еще через два — второй.

Идиллия в их отношениях, по признанию жительницы Московской области, закончилась быстро. Женщина допускала, что виной всему усталость супруга из-за работы и контузия, которую тот получил в Чечне.

Материалы по теме:
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018

После очередного загула мужчина жестоко ее избил. Отчаявшись, та связалась с его первой супругой, которая поведала, что у них были те же проблемы. Стража правопорядка в том браке даже пытались привлечь к административной ответственности, но он сумел вовремя помириться с женой.

Уставшая от издевательств россиянка решилась на расставание с мужем. С тех пор кафе, принадлежащее ей, начали буквально терроризировать: штрафовать, изымать алкоголь. В заведение приходили сотрудники ОФМС, отключали электричество и коммуникации. По словам женщины, собственники помещения передали ей, что под давлением полковника они подали иск о причинении ущерба.

Угрозы поступают даже родственникам россиянки. Месяц назад она записала обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву и главе подмосковного МВД Виктору Паукову, чтобы они защитили ее от бывшего мужа, который использует свое служебное положение. После этого тот написал рапорт об уходе на пенсию.

Ранее сообщалось, что житель Омска поджег экс-жену за позднее возвращение домой и получил 14 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев очертил границы России, которые шире географических. Он привел в пример территории по обоим берегам Днепра

      Охлобыстин призвал предать забвению участников «голой вечеринки»

      Россиян предостерегли от похудения с помощью популярного у звезд средства

      В Днепропетровской области Украины переименовали улицу в честь нациста

      Полковник высказался о росте числа отказников в рядах ВСУ

      Россиянка вскрыла гроб сына, погибшего на СВО. Она не поверила в его самоубийство

      У россиянки решили отнять кафе после развода с полковником полиции из-за побоев

      Сын получившей звание Героя России за кампанию в Чечне женщины не вернулся с СВО

      Россия подтвердила боевое применение «Циркона»

      Принц Уильям отказался отвечать на вопрос о здоровье «исчезнувшей» Кейт Миддлтон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше