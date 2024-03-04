Самая сексуальная ученая в мире назвала свои самые опасные хобби

Исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная ученая в мире», назвала свои хобби, которые она считает самыми опасными. Об этом сообщает Daily Star.

Мур оценила опасность своих необычных увлечений по десятибалльной шкале. Самым безопасным занятием она назвала охоту на питонов. Ученая не стала выставлять оценку этому хобби и отметила, что угроза для жизни при ловле этих змей практически равна нулю.

Плаванию с тигровыми акулами Мур выставила шесть баллов. «Это не так уж опасно, если все организовано правильно. Хотя потенциал есть», — заявила она.

Куда более рискованно, по мнению ученой, погружаться в пещеры с аквалангом и особенно без него. Этим своим увлечениям она выставила семь и восемь баллов. Девять баллов получила работа с ядовитыми змеями. «Если напортачить с некоторыми видами, это может быть фатально», — сказала Мур.

Еще одну девятку женщина выставила плаванию в водоеме с аллигаторами. На одном из самых популярных видео с ее участием она проплывает под водой в нескольких метрах от спящей рептилии.

В 20 лет Мур поступила в Атлантический университет Флориды и начала изучать экологию. Затем она продолжила обучение в аспирантуре и сфокусировалась на изучении водных ресурсов, географических информационных систем и технологий дистанционного зондирования Земли.

В ноябре 2023-го года Мур выложила на странице в социальной сети ролик, в котором вместе с аквалангисткой Кристиной Рекальде совершает погружение с акулами. Женщины несколько раз проплыли в сантиметрах от акул, снимая стаю на видео.

