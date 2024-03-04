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16:37, 4 марта 2024Бывший СССР

Украинские военные заявили о неготовности к сдерживанию Российской армии

CNN: деревни падают, поскольку Россия обнажает уязвимую оборону Украины

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинские военные заявили о плохой подготовке к сдерживанию войск Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и пессимизме относительно обороноспособности украинской армии, их слова передает CNN.

«Дело не столько в импульсе, сколько в том, что мы были плохо подготовлены к их сдерживанию. Пока у нас не было хороших, подготовленных позиций, мы продолжали откатываться, откатываться и откатываться назад», — сообщил один из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как заявило издание, штурм российскими войсками новой линии обороны Украины вокруг Авдеевки важен, потому что это говорит о том, как украинские чиновники спланировали вывод войск из Авдеевки и с тех пор не смогли остановить продвижение России. По мнению CNN, падение деревень близ Авдеевки выявляет уязвимость обороны Украины.

«Мы чувствуем их превосходство в личном составе, артиллерии и бронетехнике. Они мало-помалу продвигаются вперед. У нас здесь не так много вариантов. Отступать или просто ждать, как бы печально это ни звучало, пока нас всех не убьют», — заявил офицер ВСУ, находящийся на линии фронта

Украинские солдаты, опрошенные изданием, так же выразили серьезный пессимизм по поводу наступающей весны, если западная помощь Киеву не будет оказана в срочном порядке.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская рассказала, что украинские военные могут вернуться с фронта только в случае ранения или гибели.

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      Валентин Карант
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