Назван единственный способ возвращения украинских военных с фронта

Депутат Рады Бобровская: в ВСУ возвращаются с фронта только при ранении и гибели

Украинские военные могут вернуться с фронта только в случае ранения или гибели. Единственный способ покинуть передовую для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвала член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в интервью изданию The Washington Post.

В связи с этим, уточняет издание, парламентарий поддерживает внесение корректировок в закон о мобилизации.

«Пришло время начать взрослый разговор с обществом и не бояться его. Это не 2022 год, когда эмоции взяли верх», — прокомментировала поправки в соответствующий законопроект депутат.

Бобровская также пожаловалась на отсутствие единого послания от президента Украины Владимира Зеленского и военных. Парламентарий заявила, что это усиливает путаницу в отношении следующих шагов Киева, и высказалась о «нехорошей ситуации» с армией.