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10:06, 4 марта 2024Бывший СССР

В Раде пожаловались на путаницу в отношении следующих шагов Киева

WP: депутатам Рады мешает отсутствие единого послания Зеленского и военных

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутатам Верховной Рады мешает отсутствие единого послания от президента Украины Владимира Зеленского и военных, которое усиливает путаницу в отношении следующих шагов Киева. На это парламентарий Соломия Бобровская пожаловалась в интервью изданию The Washington Post.

«Я не знаю, почему Зеленский или его команда до сих пор пытаются убедить общество, что все всегда хорошо», — сказала Бобровская, добавив, что «это не так, особенно с армией».

Ранее украинский лидер посетовал, что поведение партнеров Киева, которые занимаются внутренними политическими играми или спорами, «невозможно понять». По его словам, Украина не просила ничего больше необходимого для защиты.

В конце февраля глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил, что каждый месяц республике от Запада нужно до трех миллиардов долларов финансовой помощи. Он пояснил, что такая сумма в 2024 году жизненно необходима для обеспечения социальных расходов.

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